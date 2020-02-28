Почти стокилограммовый пельмень сварят на праздновании Масленицы в Тюменской области

28.02.20 12:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Гастрономическое шоу "Мегапельмень" пройдет 29 февраля на праздновании Масленицы в Ялуторовском районе Тюменской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу в оргкомитете мероприятия.

"В гигантском котле будет сварен пельмень весом более 90 кг", - сказал представитель оргкомитета.

По его словам, начинен пельмень будет несколькими сотнями маленьких пельмешек.

"Бульон для варки поставим на печь в пять утра, к началу праздника вода закипит. Опускать пельмень в котел будем при помощи крана-манипулятора, таким же образом будем его и доставать", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что гостей праздника обязательно угостят пельменем-великаном.

Кроме того, в программе народных гуляний - конкурсы, игры, дегустация ухи и блинов.