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28.02.20 12:08
Февраль в Москве станет рекордно теплым за последние 30 лет
"По данным на 27 февраля средняя температура в феврале составляла минус 0,4 градуса, что на 7,3 градуса выше климатической нормы. С учетом прогнозируемого слабого мороза в ночь на 29 февраля и до плюс 2-4 градусов, по итогам всего месяца средняя температура останется в районе 0,4 градуса мороза", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прежний максимум тепла по итогам февраля зафиксирован в Москве в 1990 году - плюс 0,4 градуса, что на 8,1 градуса выше нормы.
Всего с начала зимы 2019-2020 года средняя температура в столице на 7,8 градуса выше нормы, а с начала года - на 8,3 градуса.
В феврале выпало 39 мм осадков в эквиваленте воды, что составляет 108% от месячной нормы.
Согласно прогнозам, к середине следующей недели в дневные часы температура воздуха в столичном регионе может достичь 7-8 градусов тепла.
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