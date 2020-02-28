Февраль в Москве станет рекордно теплым за последние 30 лет

28.02.20 12:08

© РИА Новости. Максим Блинов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Среднесуточная температура по итогам февраля в Москве станет самой высокой с 1990 года, и составит около минус 0,4 градуса, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"По данным на 27 февраля средняя температура в феврале составляла минус 0,4 градуса, что на 7,3 градуса выше климатической нормы. С учетом прогнозируемого слабого мороза в ночь на 29 февраля и до плюс 2-4 градусов, по итогам всего месяца средняя температура останется в районе 0,4 градуса мороза", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прежний максимум тепла по итогам февраля зафиксирован в Москве в 1990 году - плюс 0,4 градуса, что на 8,1 градуса выше нормы.

Всего с начала зимы 2019-2020 года средняя температура в столице на 7,8 градуса выше нормы, а с начала года - на 8,3 градуса.

В феврале выпало 39 мм осадков в эквиваленте воды, что составляет 108% от месячной нормы.

Согласно прогнозам, к середине следующей недели в дневные часы температура воздуха в столичном регионе может достичь 7-8 градусов тепла.