Казань приняла новый генплан

28.02.20 12:20

© РИА Новости. Алексей Куденко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Казанской городской Думы на заседании в пятницу приняли новый генеральный план столицы Татарстана, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

"Генплан задаст вектор развития города на 20 лет вперед. На его основании мы должны разработать новые правила землепользования и застройки, основной градостроительный регламент", - заявил на заседании Думы мэр Казани Ильсур Метшин.

Новый генплан Казани рассчитан на срок до 2035 года и заменит городской генплан, действующий с 2007 года.

Далее, сообщил Метшин, последует разработка генерального плана для всей казанской агломерации. Документ в этом году обсудят с общественностью и утвердят в правительстве Татарстана.

"Реальное развитие крупного города выходит за рамки его юридических границ. Сегодня идет активная застройка территорий районов, прилегающих к Казани. Там не только коттеджные поселки, но и полноценные многоэтажные жилые комплексы. Будущие жители этих многоквартирок неизбежно будут ездить на работу в Казань, на учебу, возить своих детей в детские сады и поликлиники, что создаст нагрузку на дорожно-транспортную сеть и социальную инфраструктуру",- подчеркнул казанский градоначальник.

Как сообщалось ранее, разработка проекта нового генплана началась в 2014 году. Власти Казани рассчитывали утвердить его до конца 2018 года, однако принятие документа несколько раз переносилось.

Размещенный в открытом доступе проект генплана вызывал беспокойство ряда жителей окраин города.

18 июня 2019 года главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, занимавшая эту должность с октября 2009 года, уволилась по собственному желанию на фоне проблем с принятием нового генплана города.