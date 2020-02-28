В жилом доме в Азове 13 квартир непригодны для проживания после взрыва газа

28.02.20 12:21

© РИА Новости. МЧС РФ

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Экспертная комиссия признала непригодными для проживания 13 квартир в многоквартирном доме в Азове, где 22 февраля произошел взрыв газа и погибли два человека, сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

"В масштабе дома объявлен режим ЧС. 13 квартир экспертизой признаны непригодными для проживания. До 5 марта будет проводится инструментальное обследование дома, потом до 30 апреля подготовка проектно-сметной документации. Ремонт дома планируется завершить до ноября", - сказал Артемов.

Он отметил, что губернатор региона Василий Голубев утвердил дорожную карту по выполнению всех видов работы по пострадавшему дому, ситуация находится на его личном контроле.

"Дом в дальнейшем будет пригоден для проживания. Сейчас в пункте временного размещения находится 10 человек. Жалоб от жильцов дома нет. Что касается состояния пострадавшей, то оно стабильно тяжелое, она в реанимации", - добавил Артемов.

Как сообщалось, взрыв бытового газа с последующим горением произошел утром 22 февраля в трехэтажном 27-квартирном жилом доме в городе Азов Ростовской области. В результате два человека погибли и один пострадал.

Пожар в доме был ликвидирован на площади 60 квадратных метров, эвакуированы 60 человек. В результате взрыва были повреждены межкомнатные перекрытия в одной из квартир.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным пресс-службы ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", перед происшествием газовщики выявили в доме утечку газа, и непосредственно перед хлопком газоснабжение в доме было отключено.