Детский парк с аттракционами и музеем истории мультипликации появится в Ярославле

28.02.20 12:40

© РИА Новости. Александр Вильф

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев и генеральный директор историко-культурного комплекса "Вятское" Елена Шахова подписали меморандум о создании в Ярославле детского развлекательного парка, сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу.

В региональном правительстве "Интерфаксу" уточнили, что парк появится в центре города, дату открытия сообщат позже.

"Проект включает в себя музей истории мультипликации с коллекцией экспонатов от киностудии "Союзмультфильм", "Союзмультклуб" с просмотровыми кинозалами, где юные ярославцы смогут пройти обучение основам анимации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта появится детский развлекательный парк с уличными аттракционами.