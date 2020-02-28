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28.02.20 12:47
Комитет ГД поддержал возможность размещения органов госвласти РФ не только в Москве
"Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - сказал глава комитета Павел Крашенинников на заседании.
Поправки вносятся в главу 3 Конституции РФ "Федеративное устройство".
23 января Госдума приняла в первом чтении внесенный президентом проект закона № 885214-7 о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
Второе чтение законопроекта в Госдуме может состояться 10 марта.
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