Комитет ГД поддержал возможность размещения органов госвласти РФ не только в Москве

28.02.20 12:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в пятницу одобрил ко второму чтению проекта закона об изменении Конституции поправку о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы.

"Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - сказал глава комитета Павел Крашенинников на заседании.

Поправки вносятся в главу 3 Конституции РФ "Федеративное устройство".

23 января Госдума приняла в первом чтении внесенный президентом проект закона № 885214-7 о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Второе чтение законопроекта в Госдуме может состояться 10 марта.