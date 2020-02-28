ЦИК: на голосование по поправкам в Конституцию направлено 14,8 млрд рублей

28.02.20 12:54

© РИА Новости. Илья Питалев

28 февраля. Interfax-Russia.ru - На проведение Общероссийского голосования по поправке к Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей, сообщил зампред ЦИК России Николай Булаев.

"Из бюджета Российской Федерации выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования. (...) 14,8 млрд рублей", - сказал Булаев на заседании ЦИК России четверг.

По его словам, эти деньги уже поступили.

"Вчера средства доведены до Центральной избирательной комиссии, и мы не позднее четвертого марта эти средства направим в субъектовые избирательные комиссии", - сказал Булаев.

Он уточнил, что на сегодняшний день счета открыты в 94% избиркомов для безналичного расчета с членами комиссий.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета. Также президент предложил закрепить в Основном законе нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Законопроект о поправках был внесен главой государства на рассмотрение в Государственную думу 20 января. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, регламентирующие проведение общероссийского голосования были внесены в Госдуму ко второму чтению 25 февраля.

Общероссийское голосование по изменению в Основной закон было предложено провести 22 апреля. Президент эту инициативу поддержал.

Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.