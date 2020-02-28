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28.02.20 13:09
Мишустин изучит предложения сенаторов по снижению налогов на труд
"То, что касается вопросов страховых сборов... Без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что любое снижение - это дополнительный трансферт из федерального бюджета пенсионному фонду", - сказал Мишустин в пятницу на встрече с членами Совета Федерации.
В ходе встречи заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев высказал мнение, что прежде чем принимать решение по страховым взносам, необходимо все посчитать в разрезе отраслей, размеров предприятий и налоговых режимов.
"Мы все ваши предложения изучим и поделимся с тем, как мы думаем продолжить эту работу, Особенно для субъектов малого предпринимательства", - сказал Мишустин.
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