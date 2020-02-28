Более 30 новых географических объектов открыто в ходе исследований в Арктике

28.02.20 13:40

© РИА Новости. Вера Костамо

28 февраля. Interfax-Russia.ru - В ходе исследований, которые были проведены в Арктике, за последнее время открыто более 30 новых географических объектов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Большое значение придаем научно-практическому исследованию и охране природы Арктической зоны. За последнее время было открыто свыше 30-ти новых географических объектов, собран важный материал, имеющий историческое значение", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии министерства обороны.

Министр сообщил, что Северный флот при поддержке Русского географического общества организовал и провел две комплексные экспедиции на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Шойгу также отметил, что российские военные за пять лет вывезли из Арктической зоны 18 тысяч 600 тонн металлолома.

"Продолжается экологическая очистка материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана. За пять лет вывезено 18 тысяч 600 тонн металлолома", - сказал Шойгу в пятницу.

Вице-премьер Юрий Трутнев в свою очередь заявил, что система инфраструктурной поддержки проектов в Арктике подготовлена и передана в правительство РФ.

Трутнев отметил, что в соответствии с поручением президента РФ 5 февраля правительство внесло в Государственную Думу пакет законопроектов о системе преференций для инвесторов Арктической зоны.

Он предусматривает, что действие преференций будет распространяться на всю территорию Арктической зоны и поддержку сможет получить любой новый проект с инвестициями не менее 10 млн рублей.

"Важная часть системы преференций - инфраструктурная поддержка. Эти вопросы будут рассматриваться на заседании Арктической комиссии, и мы будем поддерживать проекты, строить дороги, линии электропередач и другую инфраструктуру. Правила отбора таких проектов разработаны и сейчас находятся на подписи у председателя правительства", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что арктические преференции делятся на пять групп: шельфовые проекты, проекты по производству СПГ и газохимии, проекты по освоению новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике, проекты в сфере добычи твердых полезных ископаемых и недобычные проекты, включая малый и средний бизнес.