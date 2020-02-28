Ледовые переправы закрывают в Сибири из-за аномально теплой погоды

28.02.20 13:42

© РИА Новости. Владимир Смирнов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Шесть ледовых переправ закрыто в Сибири из-за теплой погоды, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, координирующее деятельность региональных главков министерства в СФО.

"С начала зимнего периода на территории сибирских регионов было открыто 324 ледовые переправы, шесть из которых уже закрыты из-за превышения нормы среднесуточной температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из оставшихся 318 переправ 126 находится в Красноярском крае.

Также сообщается, что с начала зимы в СФО выявлено и перекрыто 120 потенциально опасных мест выезда на лед, за нарушения правил охраны жизни людей на льду в Сибири к административной ответственности привлечены 431 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону агентству уточнили, что две переправы закрыто в Алтайском крае, три в - Красноярском, одна - в Кемеровской области.

Транспортное сообщение между населенными пунктами из-за закрытия переправ не нарушено, хотя переправы позволяли сократить путь между ними, добавили в пресс-службе.