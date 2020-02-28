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28.02.20 13:42
Ледовые переправы закрывают в Сибири из-за аномально теплой погоды
"С начала зимнего периода на территории сибирских регионов было открыто 324 ледовые переправы, шесть из которых уже закрыты из-за превышения нормы среднесуточной температуры воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из оставшихся 318 переправ 126 находится в Красноярском крае.
Также сообщается, что с начала зимы в СФО выявлено и перекрыто 120 потенциально опасных мест выезда на лед, за нарушения правил охраны жизни людей на льду в Сибири к административной ответственности привлечены 431 человек.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону агентству уточнили, что две переправы закрыто в Алтайском крае, три в - Красноярском, одна - в Кемеровской области.
Транспортное сообщение между населенными пунктами из-за закрытия переправ не нарушено, хотя переправы позволяли сократить путь между ними, добавили в пресс-службе.
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