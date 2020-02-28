Ижевский автозавод в январе снизил производство более чем на 17%

28.02.20 13:46

© РИА Новости. Олег Золото

28 февраля. Interfax-Russia.ru - ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" ("Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) ) в январе 2020 года выпустило 7461 автомобиль, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев на своей странице в соцсети.

В январе прошлого года, как сообщалось, на предприятии было собрано более 9 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, объем производства Ижевского автозавода в прошлом месяце сократился не менее чем на 17%.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году выпуск автомобилей на Ижевском автозаводе снизился на 2,2% - до 128 тыс. шт.

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.