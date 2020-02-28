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28.02.20 13:50

Воронежская облдума установила налоговые льготы для IT-компаний

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Воронежской областной думы на заседании в четверг одобрили корректировки в региональный закон, снизив ставку налогообложения для малых и средних IT-компаний с 6% до 1%, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о налогоплательщиках, основным видом деятельности которых является разработка компьютерного программного обеспечения, консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий.

При этом отмечается, что налогоплательщики будут вправе применять пониженную налоговую ставку в 1% при соблюдении ряда условий. В частности, выручка компании за соответствующий отчетный период должна составлять не менее 70% в общей сумме доходов. Кроме того среднемесячная зарплата на одного работника должна быть не ниже среднеотраслевого уровня, а средняя численность работников таких IT-компаний - не менее 3 человек за налоговый период.

"Ожидается, что введение данной меры позволит снизить отток квалифицированных кадров из Воронежской области, привлечь новые IT-компании в регион, расширить потенциал в сфере научных разработок", - прокомментировал поправки председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, слова которого приводит пресс-служба.

При введений данной льготы выпадающие доходы областного бюджета могут максимально составить порядка 100 млн рублей. Ожидается, что в дальнейшем они будут компенсированы приростом валового регионального продукта и налоговых отчислений по НДФЛ и УСН вследствие будущего роста доходов у налогоплательщиков. Планируется, что в первый год реализации закона данное налоговое нововведение позволит создать около 250 новых высококвалифицированных рабочих мест.

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