Липецкая бюджета-2020 вырос до 6,9% расходов

28.02.20 14:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Липецкий областной совет депутатов внес изменения в региональный бюджет на 2020 год, сообщает пресс-служба облсовета.

По данным пресс-службы, доходы областной казны увеличены на 2,162 млрд рублей - до 68,262 млрд рублей, расходы - на 4,152 млрд рублей, до 73,352 млрд рублей. Дефицит бюджета Липецкой области, таким образом, составит 5,09 млрд рублей, или 6,9% от расходов.

Как сообщалось, первоначально бюджет региона был принят с доходами в размере 66,1 млрд рублей, расходами - 69,2 млрд рублей; дефицитом - 3,1 млрд рублей, или 4,5% от расходов.

В пресс-релизе уточняется, что доходная часть бюджета пополнилась за счет акцизов на бензин и дизельное топливо (более полумиллиарда рублей), а также трансфертов из федерального бюджета (1,665 млрд рублей).

Расходы возросли за счет увеличения бюджета Дорожного фонда.

"Так, на продолжение строительства мостовых переходов в Ельце и поселке Новая Жизнь выделено более полумиллиарда рублей. На вторую очередь Восточного обхода Липецка поступило порядка 730 млн рублей. 120 млн рублей предусмотрено на внедрение новой автоматизированной системы организации движения и контроля соблюдения правил", - приводятся в сообщении слова председателя облсовета депутатов Павла Путилина.

Кроме того дополнительно направлено 70 млн рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений; 40 млн рублей - на закупку лекарств для льготников и 20 млн рублей на оборудование для лечебных учреждений; свыше 70 млн рублей - на возведение нового операционного блока онкодиспансера в Липецке; 13 млн рублей - на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, первоначально бюджет региона был принят с доходами в размере 66,1 млрд рублей, расходами - 69,2 млрд рублей; дефицитом - 3,1 млрд рублей, или 4,5% от расходов.