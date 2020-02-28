Сеть частных резиденций для пожилых может появиться в Москве

28.02.20 14:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Компания KR Properties рассматривает ряд земельных участков в столице для создания сети резиденций для пожилых людей, заявил журналистам в пятницу гендиректор девелопера Сергей Матюхин.

"В прошлом году открылся наш пилотный проект на этом рынке - резиденция на Большой Филевской улице. В течение этого года мы проанализируем ситуацию и уже в следующем сможем приступить к созданию сети таких учреждений", - сказал Матюхин.

Он отметил, что уже сегодня компания рассматривает потенциальные площадки для размещения таких резиденций.

"Это могут быть и пустые участки, так и площадки с объектами под редевелопмент", - пояснил он.

По словам Матюхина, говорить о масштабах будущей сети пока преждевременно. В тоже время он отметил, что потребность в таких учреждениях в Москве очень высока.

"Население стареет, а значит и потребность в таких резиденциях будет высока. В тоже время, рынок еще молодой и игроков на нем не так много", - считает он.

Девелопер пояснил, что сеть может развиваться в рамках государственно-частного партнерства.

"То есть мы арендуем у города здание, при этом обязуясь вложить средства в его реконструкцию и последующее использование по этому профилю", - рассказал он.

"Нам важно создать продукт совершенно нового качества и уйти от традиционных представлений домов престарелых. Наша резиденция дает полноценный медицинский уход, общение и полноценный досуг, причём на достойном уровне", - заявил Матюхин.

Он напомнил, что первая резиденция для пожилых людей находится в здании бывшей детской больницы, которое было реконструировано в течение полутора лет.

"Объем инвестиций составил около 280 млн рублей, а примерный срок окупаемости может составить порядка 10 лет", - добавил Матюхин.

В настоящее время в резиденции на Большой Филевской насчитывается 28 резидентов, средний возраст которых составляет 82 года.

В марте прошлого года власти Москвы заявляли, что с привлечением частных инвесторов в городе планируется создать сеть геронтологических центров. Отмечалось, что для создания таких учреждений для престарелых инвесторам могут предоставить свободные здания и помещения, принадлежащие городу, либо выделить земельные участки под соответствующее целевое строительство.