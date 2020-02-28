Вход в Музей Победы будет бесплатным 8 марта для женщин

28.02.20 14:21

Фото с официального сайта мэра Москвы

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 марта в честь Международного женского дня и принять участие в экскурсиях, сообщает сайт мэра Москвы в пятницу.

"Вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным для женщин 8 марта. Посетить культурную площадку без приобретения билета дамы всех возрастов смогут с 10:00 до 20:30", - говорится в сообщении.

Праздничная программа посвящена подвигам советских женщин во время Великой Отечественной войны, сообщается на сайте. Гостям расскажут об известных фронтовичках, партизанках и медсестрах, а также о судьбах солдатских матерей, жен, дочерей и сестер, трудившихся в военные годы в тылу.

"Экскурсии по экспозиции "Подвиг армии" начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00. Гостей познакомят с биографиями выдающихся летчиц Лидии Литвяк и Екатерины Будановой, санинструкторов Валерии Гнаровской и Марионеллы Королевой и других женщин - героев Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.