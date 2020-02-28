|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.02.20 14:21
Вход в Музей Победы будет бесплатным 8 марта для женщин
"Вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным для женщин 8 марта. Посетить культурную площадку без приобретения билета дамы всех возрастов смогут с 10:00 до 20:30", - говорится в сообщении.
Праздничная программа посвящена подвигам советских женщин во время Великой Отечественной войны, сообщается на сайте. Гостям расскажут об известных фронтовичках, партизанках и медсестрах, а также о судьбах солдатских матерей, жен, дочерей и сестер, трудившихся в военные годы в тылу.
"Экскурсии по экспозиции "Подвиг армии" начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00. Гостей познакомят с биографиями выдающихся летчиц Лидии Литвяк и Екатерины Будановой, санинструкторов Валерии Гнаровской и Марионеллы Королевой и других женщин - героев Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket