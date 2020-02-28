Парламент Петербурга не будет расследовать обрушение СКК

28.02.20 14:29

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга отказал в проведении парламентского расследования по факту обрушения Спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК) и гибели рабочего, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

Вопрос о парламентском расследовании рассматривал комитет по законодательству. В начале обсуждения вопроса заместитель начальника юридического управления аппарата Законодательного собрания Павел Чилипёнок отметил, что юристы не нашли оснований для проведения расследования.

"Установление причинно-следственных связей между действиями должностных лиц, причастных к организации конкретных действий в рамках концессионного соглашения, и гибели гражданина Кучерова (рабочего Матвея Кучерова - ИФ), является объектом расследования в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации", - сказал он.

"Поскольку в обращении группы депутатов Законодательного собрания Петербурга отсутствует указание на факты и обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга или иных нормативно-правовых актов, принятых Законодательном собранием города, которые могут являться предметом парламентского расследования в соответствии с законом Санкт-Петербурга "О парламентском расследовании", не представляется возможным определить основания для осуществления такого расследования", - подчеркнул Чилипёнок.

Представляющий инициативную группу депутат Максим Резник отметил, что среди 11 подписавших обращение парламентариев есть представители четырёх парламентских фракций.

"В моем понимании основания, конечно, есть. Их, может быть, даже больше, чем в других случаях, когда мы обращались с просьбой о проведении парламентского расследования. Аргумент о том, что это может помешать органам следствия, мне кажется неверным. Скорее, парламентское расследование может помочь", - подчеркнул он.

В заседании приняли участие представители Госстройнадзора, профильных комитетов Смольного и ООО" СКА-Арена". После обсуждения, длившегося более двух часов, депутат Сергей Купченко ("Единая Россия") отметил, что считает вопрос исчерпанным.

"Спасибо за обсуждение. Оно окончательно расставило точки над "i", но необходимости в данном парламентском расследовании, как показало сегодняшнее рассмотрение, нет", - подчеркнул Купченко.

Против проведения парламентского расследования проголосовали восемь членов комитета по законодательству, "за" выступили четверо. Инициатива не была поддержана.

Петербургские депутаты в 2018 году приняли закон о парламентском расследовании, позволяющий выражать недоверие представителям исполнительной власти и отстранять их от должности. С тех пор оппозиция дважды пыталась инициировать расследование - по поводу запрета митинга против пенсионной реформы, уборки города от снега, однако депутатское большинство не поддерживало инициативы.

Федеральный закон о парламентском расследовании действует в России с 2005 года. Согласно закону парламентскому расследованию подлежат факты грубого или массового нарушения конституционных прав и свобод, последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Широкий общественный резонанс получило парламентское расследование теракта в Беслане 1 сентября 2004 года.