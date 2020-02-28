Писатели из Поморья и Карелии стали лауреатами премии "Чистая книга"

28.02.20 14:39

Фото П. Кононов, пресс-служба губернатора Архангельской области

28 февраля. Interfax-Russia.ru - В Архангельске вручили литературную премию "Чистая книга" имени Федора Абрамова, сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу.

В номинации "Современная проза" премии в размере 500 тыс. рублей каждая получили уроженец Мезени Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и карельский автор Дмитрий Новиков, победу которому принесла книга "Голомяное пламя".

Премия в номинации "Литературная критика" в размере 500 тыс. рублей вручена северодвинцу Андрею Рудалеву за работу "Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия".

Обладателями специальных премий в размере 100 тыс. рублей стали архангельский литературовед, доктор филологических наук, профессор Северного (Арктического) федерального университета Елена Галимова - за вклад в изучение и пропаганду творчества Абрамова, а также руководитель регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов - за вклад в развитие северной литературы.

Как отмечает пресс-служба, на конкурс была представлена 101 заявка из 30 регионов РФ.

"Премия "Чистая книга" будет вручаться раз в два года. Это значит, что в 2021 году вновь пройдет большой конкурс среди российских писателей, продолжающих дело Федора Абрамова. Уверен, что традиция вручения премии его имени будет жить многие годы", - приводит пресс-служба слова губернатора Поморья Игоря Орлова.

Всероссийскую литературную премию имени Абрамова возродили в Архангельской области в 2019 году после двенадцатилетнего перерыва. Ее учредили - Российский книжный союз, Союз писателей России и губернатор Поморья.