Патрушев в марте проведет в ЮФО совещание по вопросам нацбезопасности

28.02.20 14:49

© РИА Новости. Михаил Метцель/POOL

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев планирует в ближайшее время провести в Южном федеральном округе совещание по вопросам нацбезопасности, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ.

"Следующее совещание по вопросам национальной безопасности Николай Патрушев проведет в Южном федеральном округе в марте", - сказали в пресс-службе.

Накануне Патрушев провел во Владикавказе выездное совещание, на котором, в частности, обсуждались борьба с коррупцией и дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на транспорте.

"Результаты совещания в Северокавказском федеральном округе будут доложены секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой главе государства", - сказал представитель СБ РФ.