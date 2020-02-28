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28.02.20 14:59

Режим ЧС объявлен в Красноярске из-за агрессивных бездомных собак

© РИА Новости. Михаил Фомичев
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярска ввели режим ЧС в некоторых микрорайонах города для усиленного контроля за бездомными животными после массовых жалоб жителей на агрессивных собак, сообщает пресс-служба мэрии в пятницу.

"Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации локально в ряде городских территорий, где ситуация требует усиленного контроля", - говорится в сообщении.

Режим ЧС введен нескольких микрорайонах и городских поселках, где зафиксировано увеличение количество жалоб жителей на агрессивных животных без хозяев.

"Количество (животных - ИФ), находящихся на улицах, не позволяет говорить об обеспечении на должном уровне безопасности горожан. По состоянию на 28 февраля в службу "005" (центральная диспетчерская служба городского хозяйства Красноярска - ИФ) поступило 1 тыс. 562 заявки от жителей на отлов. Это на четверть больше, чем за такой же период прошлого года", - отмечают в администрации.

Подчеркивается, что режим ЧС позволит усилить взаимодействие различных структур и проводить дополнительные мероприятия по отлову животных.

Решение было принято на заседании специально созданного оперативного штаба по обращению с животными без владельцев.

В районах города также будут созданы оперативные группы для патрулирования и реагирования на жалобы жителей на агрессивных собак. Также подрядчикам рекомендовано увеличить количество бригад по отлову животных.

Власти города также намерены инициировать внесение изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и другие нормативные акты, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что в выходные и на текущей неделе в разных районах Красноярска были найдены три тела с укусами собак. По данным фактам в СКР возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Убийство", проводятся прокурорские проверки. Также был задержан и помещен под домашний арест руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк.

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