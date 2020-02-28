Трутнев: у правительства нет принципиальных замечаний по созданию "Росшельфа"

28.02.20 15:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Принципиальных замечаний по созданию госкомпании "Росшельф", которая будет координировать работу новых проектов на шельфе Арктики и Дальнего Востока, у правительства нет, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

"Буквально час назад завершили совещание, касающееся "Росшельфа". Никаких принципиальных замечаний у наших коллег по изменению законодательства о шельфе, по созданию компании ("Росшельф" - ИФ) нет. Было несколько моментов, которые нужно было донести, уточнить - зачем эта структура, какую роль она будет играть. Мы это сделали, коллеги нас услышали. Есть ряд редакционных замечаний, которые еще будут обсуждаться. Никаких принципиальных возражений у коллег по правительству не возникло", - сказал он.

Трутнев, курирующий на посту вице-премьера Арктику, предлагал расширить доступ на шельф для частных компаний, а также создать специальную компанию-госкоординатора. Минвостокразвития подготовил законопроект о создании госкорпорации "Росшельф". Законопроект предусматривает допуск частных инвесторов к участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, если они соответствуют установленным требованиям, при условии вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

Согласно тексту законопроекта, "Росшельф" будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа, согласовывать техпроекты разработки месторождений, организовывать переговоры по заключению соглашения о совместной разработке участка и о создании консорциума. Также "Росшельф" будет организовывать проведение электронных конкурсов на предоставление участков арктического и дальневосточного континентального шельфа.