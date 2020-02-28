Ставропольские аграрии приступили к севу яровых

28.02.20 15:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Ставропольского края приступили к севу яровых культур, сообщил глава края Владимир Владимиров в пятницу.

"На календаре еще февраль, а аграрии нашего края уже приступили к севу яровых культур, поскольку погода дает такую возможность. Уже засеяно больше 14 тыс. га в 8 районах и городских округах. Всего яровыми предстоит засеять 1 млн гектаров (практически столько же, сколько и годом ранее - ИФ)", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Он отметил, что создан достаточный запас семян, топлива и удобрений. Вся сельхозтехника готова к севу.

Владимиров также порекомендовал руководителям сельхозпредприятий "активнее пользоваться страхованием посевов", учитывая возможные "капризы погоды".

Второй год подряд на Ставрополье сев яровых начинают на месяц раньше привычного срока. Как правило, сев начинали в конце марта.