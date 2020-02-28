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28.02.20 15:54
Ставропольские аграрии приступили к севу яровых
"На календаре еще февраль, а аграрии нашего края уже приступили к севу яровых культур, поскольку погода дает такую возможность. Уже засеяно больше 14 тыс. га в 8 районах и городских округах. Всего яровыми предстоит засеять 1 млн гектаров (практически столько же, сколько и годом ранее - ИФ)", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.
Он отметил, что создан достаточный запас семян, топлива и удобрений. Вся сельхозтехника готова к севу.
Владимиров также порекомендовал руководителям сельхозпредприятий "активнее пользоваться страхованием посевов", учитывая возможные "капризы погоды".
Второй год подряд на Ставрополье сев яровых начинают на месяц раньше привычного срока. Как правило, сев начинали в конце марта.
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