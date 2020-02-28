Продажу снюсов несовершеннолетним запретили в Чувашии

28.02.20 16:03

© РИА Новости. Константин Михальчевский

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Чувашии на заседании в пятницу внес изменения в региональное законодательство, касающиеся ограничения распространения в регионе безтабачной никотиновой продукции - так называемых снюсов.

На сайте Госсовета республики сообщается, что изменения были приняты сразу в двух чтениях.

Между тем прокуратура Чувашии сообщает, что законопроект был подготовлен надзорным ведомством. Представлял его в парламенте и.о. прокурора республики Александр Евграфов.

"Предусмотрена административная ответственность за продажу безтабачных и иных никотиносодержащих веществ несовершеннолетним, за вовлечение несовершеннолетних в употребление или распространение указанных веществ", - говорится в сообщении.

Принятые изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что снюсы были запрещены в других регионах Поволжья, в том числе в Башкирии, Марий Эл, Пермском крае, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Кировской, Нижегородской и Самарской областях.