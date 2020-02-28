Президент ВФЛА: мы готовы признать проблемы с допингом

28.02.20 16:33

© РИА Новости. Антон Денисов

28 февраля. Interfax-Russia.ru – Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко заявил о готовности признать ошибки, допущенные предыдущим руководством ВФЛА.

"Мы начинаем нашу работу с чистого листа. Наша просьба на переговорах с World Athletics – вести открытый диалог, мы готовы признать проблемы по допинговому скандалу, которые были. Уверен, наша дальнейшая деятельность будет направлена на то, чтобы такие случаи не повторялись, чтобы полностью восстановить свой статус, и чтобы наши легкоатлеты принимали участие в международных соревнованиях", - сказал Юрченко в пятницу журналистам.

Также он планирует встретиться с рабочей группой World Athletics по восстановлению членства ВФЛА на следующей неделе.

"Мы планируем встретиться на следующей неделе с рабочей группой World Athletic", - сказал Юрченко журналистам в пятницу.

На следующей неделе ВФЛА также планирует сделать заявление по "делу Лысова".

"Мы хотим, чтобы это была взвешенная позиция", - сказал он.

Ранее в пятницу Юрченко был избран новым президентом ВФЛА.

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина за нежелание сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также фальсификацию документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

23 ноября Шляхтин сложил полномочия на внеочередном заседании исполкома ВФЛА, исполняющим обязанности стала глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. 25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА. 27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна представить Минспорту "дорожную карту" по выходу из кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае ВФЛА пригрозили лишением аккредитации Минспорта. "Дорожная карта" была представлена 5 декабря.

В конце января 2020 года совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit рекомендовал международной федерации World Athletics исключить ВФЛА из своих членов, если та не сможет ответить на предъявленные обвинения по "делу Лысенко". Совет AIU рекомендовал World Athletics не предоставлять нейтральный статус российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях. Нейтральный статус россияне получали от международной ассоциации на основании запроса с ноября 2015 года, когда на ВФЛА были впервые наложены санкции в связи с допинговым скандалом в российской легкой атлетике.

Рекомендации AIU были даны World Athletics после рассмотрения ответа ВФЛА на обвинения, выдвинутые в ее отношении 21 ноября 2019 года, в которых указывалось на причастность руководителей федерации к фальсификации документов и даче ложных показаний.

31 января комиссия о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ приняла решение приостановить аккредитацию ВФЛА. В начале февраля президиум ВФЛА сложил полномочия и ушел в отставку. Процессом восстановления членства ВФЛА в международной ассоциации (World Athletics) занимается рабочая группа ОКР, куда вошли президент ОКР Станислав Поздняков, гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая, представители Минспорта, комиссии спортсменов ВФЛА. 3 февраля в состав группы были приглашены представители World Athletics. Первое заседание рабочей группы прошло 14 февраля.