По требованию прокуратуры Саратовской области заблокированы 30 сайтов, рассказывающих о способах хищения товаров из магазинов

28.02.20 16:45

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Саратовской области добилась блокировки интернет-ресурсов, пропагандирующих кражи из магазинов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры в пятницу.

Прокуратура Советского района области в ходе мониторинга выявила 30 сайтов, на которых рассказывалось о способах хищения товаров, говорится в сообщении.

Между тем федеральный закон "Об информации" запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, отмечается в пресс-релизе.

Так, за совершение кражи предусмотрена уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ, а за мелкое хищение - административная по ст. 7.27 КоАП РФ.