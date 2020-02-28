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28.02.20 16:45
По требованию прокуратуры Саратовской области заблокированы 30 сайтов, рассказывающих о способах хищения товаров из магазинов
Прокуратура Советского района области в ходе мониторинга выявила 30 сайтов, на которых рассказывалось о способах хищения товаров, говорится в сообщении.
Между тем федеральный закон "Об информации" запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, отмечается в пресс-релизе.
Так, за совершение кражи предусмотрена уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ, а за мелкое хищение - административная по ст. 7.27 КоАП РФ.
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