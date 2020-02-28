"Победа" с марта начнет летать из Перми в Санкт-Петербург ежедневно

28.02.20 17:08

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" увеличила частоту рейсов из Перми в Санкт-Петербург с 5 до 7 раз в неделю, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино).

К традиционным вылетам по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям добавятся рейсы по средам и субботам. Время вылета из Перми - 22:40.

На сайте аэропорта сообщается, что первый дополнительный рейс состоится 4 марта.

"Средняя загрузка рейсов "Победы" в Санкт-Петербург с начала выполнения полетной программы (с сентября 2019 года) составила 90,4%. Данный показатель позволил лоукостеру увеличить частоту полетов в Пулково до 7 раз в неделю", - отмечает пресс-служба.

По данным аэропорта, теперь полетную программу из Перми в Санкт-Петербург ежедневно выполняют два авиаперевозчика. Полеты по этому направлению также осуществляет авиакомпания "Россия", самолеты ежедневно вылетают в 5:25.