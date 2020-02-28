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28.02.20 17:23

Более 200 человек госпитализировали в Москве за месяц с подозрением на коронавирус

© РИА Новости. Александр Кондратюк
28 февраля. Interfax-Russia.ru - В московскую инфекционную больницу с 24 января госпитализированы 204 человека с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

По ее словам, к настоящему времени выписано уже 145 пациентов.

При этом лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса ни у кого не выявлено, подчеркнула она.

Ракова напомнила, что ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Кроме того, проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте. При необходимости профилактических мер и осмотра задействуются работники скорой помощи.

Заммэра сообщила, что во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации.

Она также рассказала, что по состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Анастасия Ракова отметила, что Роспотребнадзором в Москву оперативно поставляются современные тест-системы для диагностики вируса. Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". Взятие материала для анализа проводится гражданам в аэропортах и при госпитализации в инфекционной больнице.

Вопрос о необходимости взятия проб на коронавирус после посещения тех или иных стран находится в ведении Роспотребнадзора.

Если пациент не находился в последнее время в КНР или в других странах с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу (в настоящее время Южная Корея и Иран), то с признаками ОРВИ необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления. Таким пациентам нет необходимости проверяться на коронавирус.

Ракова подчеркнула, что все эти меры направлены на контроль и мониторинг ситуации с коронавирусом, и случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет.

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