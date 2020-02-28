Акции памяти Немцова пройдут в городах Поволжья

28.02.20 17:47

© РИА Новости. Сергей Черных

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова пройдут в ряде городов Приволжского федерального округа в субботу.

Так, в Нижнем Новгороде согласованный с властями митинг пройдет на площади Маркина, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" организаторы мероприятия. Первоначально также планировалось провести шествие, но администрация города не согласовала его проведение.

Организаторы акции в Чебоксарах сообщают на своей странице в соцсети, что власти отказались согласовать марш памяти Немцова в центре города, предложив перенести его в другое место. Организаторы пытались оспорить это в суде, однако тот признал отказ мэрии законным. "Но акция состоится в любом случае", - заявляют инициаторы мероприятия.

В мэрии Саратова агентству сообщили о подаче заявки на проведение акции памяти Немцова 29 февраля в центре города.

"В ответ мэрия предложила перенести место проведения акции в один из городских "гайд-парков", на стадион "Спартак" (улица Грибова), где аналогичное мероприятие проходило год назад",- сказал собеседник агентства.

По его словам, никакого ответа от организаторов в мэрию не поступало.

В Перми согласованный властями митинг памяти Немцова и о защите Конституции РФ пройдет у памятника жертвам политических репрессий, сообщается на странице мероприятия в соцсети.

В Казани согласованный митинг памяти Бориса Немцова пройдёт в сквере Тинчурина, заявлено 300 участников, сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

Власти Кирова отказались согласовать в городе шествие памяти Немцова в предложенном активистами месте, сообщают организаторы.

"В ответ организаторы на свои шесть вариантов маршрутов получили издевательское предложение провести шествие в овраге глубиной 15 метров, где было старое русло реки Вятки", - говорится в сообщении.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля.

Ранее сообщалось, что в четверг - в день пятилетия убийства политика - сессия Законодательного собрания Нижегородской области открылась минутой молчания в память о Немцове - он являлся губернатором региона в 1991-1997 годах.

С предложением почтить память политика выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также на Театральной площади в городе был установлен портрет Немцова для возложения цветов.