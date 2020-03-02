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02.03.20 10:37
Более 24 тысяч человек отпраздновали Масленицу в Подмосковье
"Жители и гости МО всех возрастов смогли покататься на упряжке лошадей, принять участие в мастер-классах по изготовлению маленьких чучел маслениц, росписи фигурных пряников и деревянных игрушек, декорированию сувенирных валенок, кузнечному делу и чеканке монет", - говорится в сообщении.
В зоне фудкорта посетители могли попробовать блины на любой вкус: с семгой и сыром, икрой, сметаной и вареньем, медом, шоколадом и карамелью.
Для детей была подготовлена программа с эстафетами и забавами, выступление музыкально-интерактивного спектакля "Белоснежка и семь гномов". Также можно было прокатиться на аттракционе "Самовар-качели".
В пресс-службе комитета по туризму Московской области "Интерфаксу" уточнили, что главную площадку Масленицы посетило более 15 тыс. человек.
В Талдомском округе Подмосковья в праздновании Масленицы приняли участие более 9 тыс. человек, центральная площадка была организована в парке "Солнечный берег", сообщила пресс-служба местной администрации.
"Ярко и масштабно прошла Масленица в Талдомском округе, объединившая более 9 тыс. человек. С утра 1 марта ярмарочные ряды появились на территориях парков и Домов культуры округа. Центральной площадкой проводов зимы стала территория парка "Солнечный берег" в Запрудне", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что наиболее масштабными стали народные гуляния в парке "Победы" в Талдоме, в парке Гарднера в Вербилках.
"Закончился праздник традиционным сожжением чучела Масленицы и большим хороводом - символом солнца - источника жизни, радости и наступления весны - самого прекрасного и долгожданного времени года", - отмечается в сообщении.
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