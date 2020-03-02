Более 24 тысяч человек отпраздновали Масленицу в Подмосковье

02.03.20 10:37

Фото пресс-службы правительства Московской области

2 марта. Interfax-Russia.ru - Двухдневный фестиваль "Солнечная масленица" прошел в усадьбе "Архангельское" в Подмосковье на выходных, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Жители и гости МО всех возрастов смогли покататься на упряжке лошадей, принять участие в мастер-классах по изготовлению маленьких чучел маслениц, росписи фигурных пряников и деревянных игрушек, декорированию сувенирных валенок, кузнечному делу и чеканке монет", - говорится в сообщении.

В зоне фудкорта посетители могли попробовать блины на любой вкус: с семгой и сыром, икрой, сметаной и вареньем, медом, шоколадом и карамелью.

Для детей была подготовлена программа с эстафетами и забавами, выступление музыкально-интерактивного спектакля "Белоснежка и семь гномов". Также можно было прокатиться на аттракционе "Самовар-качели".

В пресс-службе комитета по туризму Московской области "Интерфаксу" уточнили, что главную площадку Масленицы посетило более 15 тыс. человек.

В Талдомском округе Подмосковья в праздновании Масленицы приняли участие более 9 тыс. человек, центральная площадка была организована в парке "Солнечный берег", сообщила пресс-служба местной администрации.

"Ярко и масштабно прошла Масленица в Талдомском округе, объединившая более 9 тыс. человек. С утра 1 марта ярмарочные ряды появились на территориях парков и Домов культуры округа. Центральной площадкой проводов зимы стала территория парка "Солнечный берег" в Запрудне", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что наиболее масштабными стали народные гуляния в парке "Победы" в Талдоме, в парке Гарднера в Вербилках.

"Закончился праздник традиционным сожжением чучела Масленицы и большим хороводом - символом солнца - источника жизни, радости и наступления весны - самого прекрасного и долгожданного времени года", - отмечается в сообщении.