Новый сезон экскурсионных проектов "День без турникетов" открылся в столице

02.03.20 10:43

Фото с официального сайта мэра Москвы

2 марта. Interfax-Russia.ru - С 2012 года 110 тыс. москвичей и гостей города побывали на экскурсиях в 230 столичных компаниях, в текущем году "Дни без турникетов" будут посвящены популяризации перспективных и популярных профессий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"День без турникетов" и "Открой Моспром" - популярные экскурсионные проекты, в рамках которых все желающие могут познакомиться с работой предприятий, инновационных компаний, технопарков, особой экономической зоны, промышленных музеев и других производственных объектов, которые в обычные дни закрыты для свободного посещения", - написал Собянин в своем блоге в понедельник.

По его словам, в 2020 году "Дни без турникетов" будут посвящены популяризации перспективных и популярных профессий.

"В феврале москвичи могли познакомиться с профессиями сферы IT. Свои двери открыли Yandex, Ростелеком, Сбербанк, Лаборатория Касперского, МТС-банк, Учи.ру и другие крупные и средние компании сферы информационных технологий", - подчеркнул мэр.

Собянин уточнил расписание и темы экскурсий в 2020 году: 26-28 марта - "Электроника", 28-30 мая - "Мануфактуры", 23-25 июля - "Активный отдых", 27-29 августа - "Кинопроизводство", 24-26 сентября - "Искусство", 22-24 октября - "Городское развитие", 3-5 декабря - "Сервис и туризм".

Предварительная запись ведется на сайте https://www.turniketov.net/.

Кроме того, мэр напомнил, что первый этап проекта "Открой Моспром" прошел 20-22 февраля на 29 производственных площадках города. В экскурсиях, мастер-классах и интеллектуальных играх приняло участие более 3 тыс. человек.

"Следующие этапы состоятся в апреле, июне, сентябре и ноябре. Предварительная запись на сайте https: www.otkroimosprom.ru/. Запланировано около 700 экскурсий", - написал Собянин.