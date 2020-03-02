Школа волонтеров открывается во Владивостоке

02.03.20 10:51

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

2 марта. Interfax-Russia.ru - Весенняя школа волонтеров начнет работу во Владивостоке в конце марта, заниматься в ней будут подростки в возрасте от 13 до 20 лет, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель МКУ "Молодежный ресурсный центр" (МРЦ) Маргарита Волкова.

"Программа рассчитана на тех, кто хочет заниматься добровольческой деятельностью и приносить пользу. Во время четырехдневного обучения участников городской школы волонтеров МРЦ ждут занятия по истории развития волонтерства России, изучения основ федерального законодательства о добровольчестве. Ребят научат основам работы в команде, техникам общения с разными людьми, приемам стрессоустойчивости ", - пояснила Волкова.

По ее словам, весенний цикл обучения волонтеров во Владивостоке начнется 24 марта. Будущим добровольцам расскажут, как устроен поисковый добровольческий отряд, что требуется от волонтера, какая техника необходима для поисков, как оказать первую помощь пострадавшему и обезопасить себя.

В программе занятий тренинги, мастер-классы, лекции. Также подростки поработают волонтерами на различных мероприятиях.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2019 года на ежегодной пресс-конференции сообщил, что волонтерское движение в России активно развивается, в него вовлечены миллионы россиян. Путин заявил о важности поддержки и развития волонтерского движения в РФ.

"Мы всячески будем поддерживать это движение, причем по самым разным направлениям. Это касается и ветеранов, помощи ветеранам, помощи больным детям, это касается соблюдения прав в сфере медицины, строительства, уборки территорий", - сказал глава государства.