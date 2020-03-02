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02.03.20 10:57
Массовое отравление детей на празднике Масленицы расследуют в Краснодаре
Накануне в медицинские учреждения Краснодара за помощью обратились жители микрорайона "Губернский" с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. В инфекционные стационары госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, говорится в сообщении.
Все заболевшие, по данным управления, участвовали в уличном праздновании Масленицы, организованном в микрорайоне "Губернский".
По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовало эпидемиологическое расследование.
Специалисты наблюдают за другими участниками праздника, отобраны пробы воды, пищи, взяты смывы, обследованы работники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении угощений.
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