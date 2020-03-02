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02.03.20 10:57

Массовое отравление детей на празднике Масленицы расследуют в Краснодаре

© РИА Новости. Илья Питалев
2 марта. Interfax-Russia.ru - Два десятка детей госпитализированы с кишечной инфекцией после празднования Масленицы в одном из микрорайонов Краснодара, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в понедельник.

Накануне в медицинские учреждения Краснодара за помощью обратились жители микрорайона "Губернский" с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. В инфекционные стационары госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, говорится в сообщении.

Все заболевшие, по данным управления, участвовали в уличном праздновании Масленицы, организованном в микрорайоне "Губернский".

По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовало эпидемиологическое расследование.

Специалисты наблюдают за другими участниками праздника, отобраны пробы воды, пищи, взяты смывы, обследованы работники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении угощений.

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