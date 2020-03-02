Ипотека под 2,7% будет доступна на курортах Краснодарского края

02.03.20 11:03

© РИА Новости. Нина Зотина

2 марта. Interfax-Russia.ru - Россияне смогут получить ипотечные кредиты по ставке 2,7% на территории курортных поселений Краснодарского края по программе сельской ипотеки, сообщает в понедельник газета "Известия".

По данным издания, список курортных поселений, входящих в программу, утвержден минсельхозом региона, в него вошли Анапа, Абрау-Дюрсо, Лермонтово, Архипо-Осиповка и другие населенные пункты.

Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки, она должна стартовать в марте 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на Минсельхоз России. Участие в программе примут практически все субъекты страны, получено более 17 тыс. заявок от них, сообщили изданию в министерстве.

Льготная ипотека - одна из составляющих госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", принятой в марте 2019 года. В программе могут принять участие сельские территории и поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, а также малые города с численностью населения менее 30 тыс. человек. Исключение составляют муниципальные образования Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В Краснодарском крае определен список входящих в программу территорий, в нем 1687 населенных пунктов. Как сообщили изданию в администрации Сочи, в программу уже активно включился Россельхобанк, получить ипотеку можно по 2,7%, также в III квартале 2020 года планируется запуск программы со Сбербанком.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, воспользоваться льготными условиями программы могут практически все желающие независимо от места жительства. При этом льгота предоставляется только один раз, и человек, получивший жилье под низкий процент, не имеет права его продавать в течение пяти лет, даже если кредит закрыт.

Согласно данным программы "Комплексное развитие сельских территорий", всего к 2025 году планируется улучшить жилищные условия около 200 тыс. семей по всей стране.