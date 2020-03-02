Пять городов ДФО победили в конкурсе лучших проектов создания городской среды

02.03.20 11:14

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 марта. Interfax-Russia.ru - Награды победителей третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды получили пять программ в городах Дальневосточного федерального округа.

Как следует из документа, размещенного на сайте Минстроя РФ, в категории "Малые города до 20 тыс. человек включительно" победителями стали проект "Город мастеров", предусматривающий развитие и благоустройство центральной части города Шилки Забайкальского края, программа благоустройства набережной в чукотском городе Певек, реконструкция городского парка культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский Амурской области, а также проект сквера "Легенда" в Верхоянске Республика Саха (Якутия).

В категории "Малые города от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек" победил проект "Бамовский Арбат" по благоустройству улицы, бульвара и прилегающих скверов в городе Тында Амурской области.

Всего на конкурс 2020 года поступило 300 заявок. По итогам было определено 80 проектов-победителей из 43 субъектов страны. Все победители получат субсидии на благоустройство общественных территорий из федерального бюджета в размере от 40 до 85 млн рублей. Проекты планируется реализовать до конца 2021 года.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. За три года конкурс получил всенародное признание, став востребованным у жителей городов и исторических поселений.

Малые города и исторические поселения - ценнейший ресурс страны, неоднократно отмечал глава государства. Задача заключается в том, чтобы этот ресурс не только сохранить, но и приумножить.