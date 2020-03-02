Сахалин к 2023 г. планирует построить порядка двух десятков газовых автозаправок

02.03.20 11:16

© РИА Новости. Антон Денисов

2 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Сахалинской области вводят льготы для строительства газозаправочных станций и перевода транспорта на газомоторное топливо, сообщил зампред правительства региона Владимир Сидоренко.

"Сегодня мы себе ставим задачу к концу 2023 года получить 19 газовых заправок. (...) То есть, чтобы в каждом муниципальном образовании была как минимум одна газовая заправка, а в Южно-Сахалинске их должно быть как минимум 4", - отметил Сидоренко в понедельник на конференции, посвященной переходу области на газомоторное топливо.

Для развития газозаправочной сети регион предусмотрел льготы инвесторам этих проектов.

Так, Сахалин выделяет земельные участки под строительство АГЗС без торгов и компенсирует до 70% приобретаемого оборудования для стационарных газовых заправок.

Создание сети газовых заправок в свою очередь позволит активизировать перевод автотранспорта на газ, уверены в правительстве области.

Так, на Сахалине введена 50%-я скидка по налогу на транспорт, работающий на газомоторном топливе. А на прошлой неделе власти приняли решение компенсировать населению 100% расходов, понесенных при переводе транспорта на газ.

"Мы планируем к концу 2024 года - к 2025 году получить до 50% техники, которая будет использовать газомоторное топливо", - сказал спикер.

На сегодняшний день, по словам Сидоренко, на Сахалине действует порядка 200 тыс. транспорта, из которого более 75% сконцентрировано в Южно-Сахалинске и в городах-сателлитах региональной столицы и только 1 тыс. автомобилей в области работают на газомоторном топливе.