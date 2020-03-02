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02.03.20 11:24
Границы ТОР в Забайкалье расширят для нефтегазового и стального проектов
Один проект предусматривает создание компанией "МТ Забайкальск" комплекса для перевалки и хранения сжиженного природного газа и нефтепродуктов, второй - создание ООО "Тормет" производства стальных помольных шаров и лопат для промпредприятий и хозяйств.
Общий объем инвестиций в проекты составит около 71,2 млн рублей, организация новых производств позволит создать более 140 новых рабочих мест.
"Преференциальный режим ТОР стал одним из основных инструментов привлечения инвестиций в экономику региона. (. . .) Чтобы каждый заявленный бизнес-план был реализован, будущим резидентам по максимуму оказывается помощь в подготовке требуемой документации", - приводятся в сообщении слова директора "Управляющей компании ТОР "Забайкалье" Вячеслава Костина.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящий момент в федеральном округе более 2,2 тыс. резидентов ведут инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. Общий портфель заявленных инвестиций превышает 3,8 трлн рублей. Запуск новых предприятий позволит создать около 158 тыс. рабочих мест. Из них 293 резидента ТОР и СПВ свои проекты уже реализовали, что позволило трудоустроить более 38 тыс. жителей Дальнего Востока.
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