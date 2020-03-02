Глава Тувы призвал население на время отказаться от посещения Монголии, КНР и РК

02.03.20 11:29

Фото пресс-службы главы Республики Тува

2 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол рекомендовал населению республики не выезжать в соседние страны, где были зафиксированы вспышки коронавируса.

"У нас слишком поверхностное отношение к этой проблеме, а Южная Корея, Китай и Монголия - это совсем близко. Дал поручение министерству образования через школьников, министерству здравоохранения - через своих пациентов, а министерству информатизации и связи - через СМИ донести посыл для населения, что не рекомендуются даже поездки выходного дня в соседний Улангом", - написал Кара-оол на своей странице в соцсетях.

Он подчеркнул, что в настоящее время на территории Тувы нет людей с коронавирусом и с подозрением на него.