Ограничения на продажу медицинских масок введены в Красноярске из-за перекупщиков

02.03.20 11:31

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 марта. Interfax-Russia.ru - Руководство красноярской государственной аптечной сети "Губернские аптеки" приняло решение ограничить продажу медицинских масок в связи с их массовой скупкой, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь компании Анатолий Патюков.

"В связи с высоким спросом было принято решение ограничить розничную продажу медицинских масок в наших аптеках - не более двух упаковок в одни руки. Это было решено еще в конце февраля, однако в связи с тем, что мы зафиксировали массовую скупку медсредств перекупщиками, которые, по-нашим данным, затем отправляли их в другие региона и в Китай", мы продлили ограничения и в марте", - сказал Патюков.

Он отметил, что в настоящее время на складах аптечной сети имеется достаточный для данного сезона запас масок с учетом текущих потребностей.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Роспотребнадзор в Красноярском крае рекомендовал местным заведениям общепита, наряду с другими мерами профилактики распространения коронавируса, обеспечить запас медицинских масок для сотрудников с учетом их замены каждые три часа.

Сеть "Губернские аптеки" включает около 270 аптек, аптечных пунктов, салонов и ветеринарных аптек в Красноярском крае.

По данным информационно-аналитической системы "Спарк-Интерфакс", единственным учредителем АО "Губернские аптеки" (100% собственности) является агентство по управлению госимуществом Красноярского края, доля выручки общества среди других аптечных сетей региона составляет более 35%.