Гигантская скалка из Пятигорска попала в Книгу рекордов РФ

02.03.20 11:37

Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска

2 марта. Interfax-Russia.ru - Петрозаводску во время масленичных гуляний в воскресенье не удалось попасть в Книгу рекордов России с самым большим блином, сообщает пресс-служба мэрии.

"На конкурсе "Ай, да блин!" шеф-повар Антон Калинин и его помощники пытались испечь блин диаметром 2020 мм. Эксперт Книги рекордов России не засчитала две попытки - огромный блин порвался", - говорится в сообщении.

Но Петрозаводск попал в Книгу рекордов РФ с другим достижением. Специально для приготовления огромного блина была изготовлена самая большая скалка в стране. Ее размер - 2 м 40 см, с ручками - 3 м 9 см, диаметр основания 17 см. Эти параметры зафиксировала эксперт Книги рекордов России Анна Коненко.