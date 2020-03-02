Кобылкин надеется, что технология ликвидации отходов БЦБК будет определена в 2020г

02.03.20 11:42

© РИА Новости. Александр Астафьев

2 марта. Interfax-Russia.ru - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин надеется, что технология ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО "БЦБК") будет определена в течение 2020 года. Об этом он заявил в городе Байкальске на совещании под руководством вице-премьера, курирующего национальный проект "Экология", Виктории Абрамченко.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель министра Наталья Хлопунова, в своем докладе Кобылкин напомнил, что предприятие функционировало без малого 50 лет, брошено свыше 6 млн тонн опасных отходов.

"Ликвидация накопленного экологического вреда, нанесенного объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - озеру Байкал и всей Байкальской территории - сегодня в числе приоритетов государства. Начиная с 2019 года, это направление вошло в национальный проект "Экология". На старте нацпроекта вместе с контролирующими структурами мы пресекли ошибочные и неэффективные решения. Среди первоочередных задач на 2020 год - отбор наилучших технологий рекультивации опасных отходов, отвечающих самым высоким стандартам экологической безопасности. Выбор будет проведён при научном сопровождении Российской Академии наук и экспертов. Проект будет проходить обязательную государственную экологическую экспертизу для подтверждения соответствия всем требованиям", - сказал Кобылкин.

Куратор нацпроекта "Экология" вице-премьер Виктория Абрамченко в свою очередь заявила, что контроль за ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО "БЦБК") переходит на уровень правительства.

"С этого года контроль за работами по ликвидации экологического вреда будет осуществляться уже на уровне правительства. Соответствующий проект постановления уже подготовлен. Напомню, что это уникальный объект, который должен находиться под пристальным вниманием", - передает слова Абрамченко пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, подчеркнула Абрамченко, работа по ликвидации последствий деятельности предприятий "не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами". "Пока мы работаем над ликвидацией экологического вреда предприятия, которое было создано более 50 лет назад, в России появляются новые. Поэтому, считаю необходимым при проектировании любых промышленных предприятий разрабатывать план вывода объекта из эксплуатации. Нам необходимо предусмотреть обязанность и ответственность собственников выводить предприятия из эксплуатации. Это позволит не создать "новые БЦБК". Поэтому прошу Минстрой России подготовить соответствующие поправки в законодательство (Градостроительный кодекс). Мы должны не только бороться с существующими проблемами, но и не создавать новые", - сказала она.

"Мы уже потеряли несколько драгоценных лет работы. Сегодня мы должны создать принципы "бережной утилизации" с учетом особенности прибайкальской территории. Считаю необходимым создать оперативный научно-экологический штаб с привлечением ресурсов российской науки, в том числе, Российской академии наук, который в регулярном режиме будет отслеживать все процессы проведения работ. Здесь я также предлагаю подключиться коллегам из Росприроднадзора. Нам необходима прозрачная экологическая экспертиза и контроль каждой точки", - добавила Абрамченко.

Кроме того, на совещании особое внимание было уделено вопросам защиты Байкальской природной территории от паводков и селей. Руководителям Росприроднадзора, Росводресурсов и Росгидромета было поручено отработать с регионом все сценарии взаимодействия, устройства надежной системы мониторинга и проведения расчистки русел рек для недопущения негативных последствий. В этой части под постоянный контроль поставлена ситуация на площадке "БЦБК", карты-накопители которого потенциально находятся в зоне риска подтопления.

Как сообщалось, РАН даст экспертное заключение технологиям утилизации накопленных отходов БЦБК на побережье озера Байкал в Иркутской области. В настоящее время ученые РАН оценивают среди прочих технологию пиролиза, предложенную "Газэнергостроем". Ранее сообщалось, что эта компания станет новым подрядчиком по ликвидации отходов БЦБК. Соответствующее постановление правительства РФ в настоящее время согласовывается.

БЦБК с декабря 2012 года находится в конкурсном производстве, которое неоднократно продлялось.