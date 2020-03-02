Число выявленных в Сибири финансовых пирамид в 2019г выросло в 11 раз

02.03.20 11:46

© РИА Новости. Илья Питалев

2 марта. Interfax-Russia.ru - Эксперты Сибирского управления Банка России и правоохранительных органов в 2019 году выявили в Сибирском федеральном округе (СФО) примерно в 2,5 раза больше компаний, нелегально предлагавших услуги на финансовом рынке, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

"Это связано, в том числе, с совершенствованием работы по противодействию нелегальной деятельности. Так, с прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе СФО", - пояснили в ЦБ.

Всего в 2019 году эксперты обнаружили в СФО 356 нелегалов. Большая часть из них - 323 - оказались "черными кредиторами", которые незаконно выдавали потребительские займы, а также маскировались под микрофинансовые организации.

Кроме того, эксперты выявили 22 организации с признаками финансовой пирамиды. Как сообщалось ранее, в 2018 году их было обнаружено две, то есть в 11 раз меньше.

Большую часть финансовых пирамид в прошлом году эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили в Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае. Злоумышленники предлагали гражданам вложить средства в различные "высокодоходные" проекты, например, связанные с недвижимостью или рынком ценных бумаг. Организаторы финансовых пирамид обманывали людей, убеждая в том, что знают секрет высокого и гарантированного дохода. Реальной деятельности злоумышленники не вели, а небольшие выплаты участникам делали за счет привлечения новых.

При этом сотрудники полиции отмечают активное перемещение пирамидальных схем в онлайн-зону.

"Организаторы подобных проектов вместо традиционных акций или товаров предлагают приобрести некую виртуальную возможность извлечения крупной прибыли. В 2016 году в УК РФ введена статья 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), предусматривающая наказание в виде штрафов до 1,5 млн рублей или лишения свободы до 6 лет", - приводит ЦБ данные ГУ МВД России по Новосибирской области.

В 2019 году по материалам Сибирского ГУ Банка России правоохранительные органы в регионах СФО возбудили 120 уголовных и 227 административных дел против нелегальных участников финансового рынка.