Нижегородская компания обеспечит безопасность аэропорта "Симферополь"

02.03.20 11:52

© РИА Новости. Максим Блинов

2 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Технологии безопасности" (Нижний Новгород) признано победителем тендера на выполнение работ по обеспечению защиты объектов аэропортового комплекса "Симферополь" от актов незаконного вмешательства, говорится в материалах сайта госзакупок.

Заявка компании "Технологии безопасности" была единственной, поданной на участие в запросе предложений, который Госкомитет конкурентной политики Крыма объявил в середине февраля. Контракт планируется заключить по начальной (максимальной) цене - около 931,962 млн рублей с учетом НДС 20%.

Заказчиком работ является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС"). Контракт должен быть выполнен до конца июля 2021 года.

Подрядчик найден с пятой попытки. Как сообщалось, Госкомитет трижды в 2019 году - в сентябре, ноябре и декабре - и один раз в 2020 году, в первой декаде февраля, признавал несостоявшимися подобные тендеры, поскольку на них не поступало ни одной заявки. Сроки окончания работ сдвигались каждый раз на один месяц: в документации первого конкурса значился апрель 2021 года, второго - май, третьего - июнь, четвертого - июль.

От подрядчика требуется создание периметрового ограждения, четырех контрольно-пропускных пунктов, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом. Источником финансирования работ являются "собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, и оформленные взносом в уставный капитал заказчика".

В апреле 2018 года комитет конкурентной политики Крыма провел похожий аукцион. В августе того же года АО "МАС" заключило контракт на 832,1 млн рублей с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года, однако заказчик в апреле 2019 года в одностороннем порядке расторг контракт, фактически оплатив подрядчику на тот момент 249,63 млн рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Технологии безопасности" зарегистрировано в феврале 2013 года, основным видом деятельности компании указано "производство прочих строительно-монтажных работ", бенефициаром структуры является Руслан Нурдинов.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).

По данным "СПАРК-Интерфакс", АО "МАС" контролируется министерством имущественных и земельных отношений Крыма. АО "МАС" через ООО "Аккорд Инвест" связано с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС"), которое было инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".

В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".

"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%). Это финучреждение находится под западными санкциями за работу, в том числе на территории Крыма. США и страны Евросоюза не признают российский статус полуострова.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения региона в состав России. Аэропорт обслуживает сейчас рейсы только внутри РФ.

Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2019 году сохранился на уровне 2018 года - 5,14 млн человек.