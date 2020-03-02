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02.03.20 12:04
Лайнер "Князь Владимир" отправился в первый круиз в сезоне 2020 года
"Впервые за историю навигации лайнера "Князь Владимир" навигация судна началась 1 марта и завершится в конце октября 2020 года. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов", - говорится в сообщении оператора в Facebook.
В 2017-2019 годах "Князь Владимир" ходил только в теплое время года.
"Начало навигации с 1 марта обусловлено традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи - Крым было открыто круглогодично. После 1992 года круизы по Черному морю были приостановлены", - отмечает компания.
Как сообщалось, ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). "Князь Владимир" курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.
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