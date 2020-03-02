Лайнер "Князь Владимир" отправился в первый круиз в сезоне 2020 года

02.03.20 12:04

© РИА Новости. Нина Зотина

2 марта. Interfax-Russia.ru - Теплоход "Князь Владимир", курсирующий из Сочи в Крым, открыл в воскресенье навигацию 2020 года, она должна стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море в 2017 году, сообщает оператор круизов ООО "Черноморские круизы".

"Впервые за историю навигации лайнера "Князь Владимир" навигация судна началась 1 марта и завершится в конце октября 2020 года. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов", - говорится в сообщении оператора в Facebook.

В 2017-2019 годах "Князь Владимир" ходил только в теплое время года.

"Начало навигации с 1 марта обусловлено традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи - Крым было открыто круглогодично. После 1992 года круизы по Черному морю были приостановлены", - отмечает компания.

Как сообщалось, ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). "Князь Владимир" курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.