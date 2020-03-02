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02.03.20 12:14

Станцию метро "Улица генерала Тюленева" украсит портрет героя

© РИА Новости
2 марта. Interfax-Russia.ru - Строящуюся станцию метро "Улица Генерала Тюленева" Коммунарской линии украсят портретом военначальника, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Станцию украсит потолок из крупноформатных треугольных панелей, выполненных из алюминия, анодированного под титан. Путевые стены будут иметь схожий узор, при этом отличаться друг от друга по цвету", - рассказал главный архтектор Сергей Кузнецов.

Стены и пол кассового зала решено отделать серым мрамором и агломератом оранжевого цвета. Одна из стен будет стеклянной - на ней разместится декоративное панно в честь И.В. Тюленева (его портрет), выполненное из перфорированного алюминиевого листа.

Напомним, что станция строится на пересечении улицы Теплый стан с улицей Генерала Тюленева, ближе к дому №21к1. Поблизости расположены жилой массив, Троицкий лесопарк, ландшафтный заказник "Теплый стан", московская академия акварели и изящных искусство С. Андрияки и т.д.

Общая площадь станционного комплекса, включая наземные павильоны, составит около 13 тыс. кв.м. Проектировщик - АО "Моспромпроект".

Ранее сообщалось, что общая протяженность Коммунарской линии метро составит около 23 км. Новую ветку столичной подземки планируется построить до конца 2023 года. На ней разместятся 10 станций: "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица строителей", "Улица Новаторов", "Университет Дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка", "Столбово".

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