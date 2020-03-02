Суд обязал правительство Курганской области обустроить скотомогильники

02.03.20 12:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 марта. Interfax-Russia.ru - Курганский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к областному правительству и обязал его обустроить три скотомогильника на территории Кетовского района, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения в содержании трех скотомогильников, расположенных в Митинском, Колесниковском и Менщиковском муниципалитетах.

В частности, на скотомогильниках не было ограждений. Кроме того, областное правительство не приняло мер к постановке земельных участков, на которых расположены скотомогильники, на кадастровый учет.

В связи с этим прокуратура Кетовсого района направила в суд исковые заявления по устранению всех нарушений.