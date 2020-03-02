Закрыта ледовая переправа между Чувашией и Нижегородской областью

02.03.20 12:29

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 марта. Interfax-Russia.ru - Закрыт проезд по автомобильной ледовой переправе через реку Суру, связывающей Чувашию и Нижегородскую область.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике сообщает в понедельник, что движение через реку на этом участке прекращено в связи с подъемом уровня воды и опасным уменьшением толщины льда.

"Сейчас добраться из города Шумерля до соседней Нижегородской области можно только в объезд. Короткий путь здесь появится в мае, когда на месте бывшей ледовой переправы будет наведен наплавной понтонный мост", - говорится в сообщении.

Переправа через Суру - единственная автомобильная ледовая переправа, действовавшая в Нижегородской области этой зимой.

В 2019 году движение по данному участку был прекращено 19 марта, в 2018 году - только 5 апреля.