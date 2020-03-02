Трафик на Крымском мосту зимой 2019/2020 вырос почти на 18%

02.03.20 13:01

Фото инфоцентр "Крымский мост"

2 марта. Interfax-Russia.ru - Автопоток на Крымском мосту вырос нынешней зимой на 17,5% по сравнению с зимой 2018/2019гг, до 700 тыс. автомобилей и автобусов, сообщил инфоцентр проекта в понедельник.

"Более 700 тысяч машин, в том числе 160 тысяч грузовиков и 10 тысяч автобусов, проехали по Крымскому мосту за три минувших месяца", - говорится в пресс-релизе.

В целом, автодорожную часть моста, открытую в мае 2018 года, пересекли свыше 9 миллионов машин.

Сообщается также, что транспортный переход отработал зиму-2019/2020 в штатном режиме. Максимальная штормовая нагрузка пришлась на 26 февраля, когда порывы ветра в Керченском проливе достигали 26 метров в секунду.

"В целом погода минувшей зимой была мягче, чем в прошлом году. Число рекомендаций ограничить скорость движения в связи с понижением температуры воздуха или усилением ветра было минимальным", - отмечают в филиале ФКУ Упрдор "Тамань" (структура Росавтодора).

Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны пришлась нынешней зимой на декабрь 2019 года: более 278 тыс. автомобилей пересекли пролив перед новогодними праздниками. Зимний суточный рекорд трафика зафиксирован 4 января 2020 года: 11 тысяч транспортных средств за 24 часа.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.