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02.03.20 13:06

Минимальная стоимость порции горячего питания для российского школьника составит 44 рубля

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 марта. Interfax-Russia.ru - Средняя стоимость одной порции горячего питания для школьника начальных классов составит 60,5 руб., минимальная - от 44 руб., заявил замминистра просвещения РФ Андрей Николаев.

"Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она индивидуальна для каждого региона: от 44 с небольшим рублей в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе", - сказал Николаев в понедельник на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Замминистра добавил, что в целом по России стоимость одного такого обеда составит примерно 60,5 рубля. По его словам, он назвал стоимость набора продуктов, без учета стоимости услуг.

Кроме того, он сообщил, что 69 субъектов выразили готовность с 1 сентября это реализовывать.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы Ольга Окунева обратила внимание, что следует дополнительно проанализировать, насколько полноценным будет горячий обед за 44 рубля. "Считайте запросом комитета", - сказала она.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.

"Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Это решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

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