Морская навигация стартовала в Сочи

02.03.20 13:15

© РИА Новости. Нина Зотина

2 марта. Interfax-Russia.ru - Круизный теплоход "Князь Владимир" открывает морскую навигацию в Сочи, сообщает пресс-служба ООО "Черноморские круизы" в понедельник.

Открытие навигации с марта обусловлено традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи-Крым было открыто круглогодично. После 1992 года круизы по Черному морю были приостановлены. С 2017 года "Черноморские круизы" возобновили сообщение до Крыма.

"В 2017-2019 годах "Князь Владимир" ходил только в теплое время года. С 2020 года мы решили открыть навигацию с 1 марта. Ранняя весна - это время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны", - подчеркивает пресс-служба.

В сезоне 2020 года "Князь Владимир" сохранит свой недельный круизный тур: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, но к этому маршруту добавится Абхазия. Навигация продлится до октября.

"В сезоне навигации 2020 года лайнер "Князь Владимир" 6 раз зайдет в столицу Республики Абхазия город Сухум", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 2 декабря теплоход "Князь Владимир" совершил тестовый заход в порт Сухума, где были отработаны подход к причалу, пограничные и таможенные процедуры.

Для организации и поддержания регулярного круизного сообщения между Краснодарским краем и Крымом, которое было решено возобновить по поручению президента России Владимира Путина, ФГУП "Росморпорт" в начале 2017 года учредил ООО "Черноморские круизы". Эта компания выступает оператором лайнера "Князь Владимир", который также был специально приобретен для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.