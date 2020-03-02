Песков: Путин может поручить возобновить следствие по убийству Листьева

02.03.20 15:28

© РИА Новости. Максим Блинов

2 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин может дать поручение возобновить следствие по делу об убийстве Владислава Листьева, но этого он пока еще не делал, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли президент поручить Следственному комитету РФ возобновить расследование этого громкого преступления, совершенного 25 лет назад, Песков ответил: "Чисто юридически, так сразу я не могу вам сказать, может ли он дать поручение Следственному комитету. В целом он вполне может дать, но до сих пор каких-то решений президентом на этот счет (принято) не было".

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились к руководителям СК и Генпрокуратуры России с призывом возобновить расследование уголовного дела об убийстве Листьева.

Комментируя данное обращение, пресс-секретарь президента добавил: "До сих пор это не было в зоне внимания главы государства, никаких поручений или обращений с его стороны на этот счет не было".

Бывший руководитель следственной группы Генпрокуратуры России по этому делу Петр Трибой со своей стороны заявил, что дело об убийстве журналиста Владислава Листьева можно считать раскрытым, загадок относительно исполнителей, организаторов и заказчиков этого громкого преступления у следователей нет.

На вопрос журналистов, можно ли считать убийство 25-летней давности раскрытым, Трибой ответил: "Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников этого преступления нет".

Экс-следователь подтвердил при этом, что речь идет об исполнителях, организаторах и заказчиках преступления.

На уточняющий вопрос, знает ли он заказчика этого убийства, Трибой ответил: "Я думаю, что у нас есть основания для того, чтобы подозревать".

Интервью бывшего руководителя следственной бригады Генпрокуратуры России размещено в фильме Алексея Пивоварова "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового российского ТВ?".

Касаясь деталей расследования, Трибой рассказал, что главные фигуранты дела выдали себя, совершая "различные глупости". "Люди, которые подозревались и разрабатывались, совершали различные глупые поступки, и мы их фиксировали", - отметил экс-следователь.

По его словам, в частности, один из подозреваемых, за которым следили сотрудники следственной бригады, выехал в другой город, и, почувствовав слежку, позвонил своему знакомому в Москву, который в свою очередь также представлял интерес для следствия, и сказал, что в этот город приехали конкретные следователи и оперативники по "делу Листьева", назвав их фамилии.

"Фигурант говорит ему: клади трубку, приезжай в Москву и больше ни о чем не болтай, - сказал Трибой и спросил: Ну, это как, дает основания подозревать?"

Экс-сотрудник Генпрокуратуры отметил при этом, что звонивший из другого города "и ныне депутат Госдумы".

На просьбу назвать второго собеседника из Москвы, Трибой ответил: "Не хочу сказать. Он жив-здоров".

Со своей стороны, бывший генеральный прокурор России, возглавлявший надзорное ведомство во второй половине 90-х годов, Юрий Скуратов в этом же фильме не стал называть заказчика убийства Листьева, подтвердив мысли и высказывания об этом деле своего бывшего подчиненного об установлении всей цепочки совершенного преступления.

"Это дело было уникальное, и очень большой объем работы еще предстоял. Дело было архисложным с точки зрения того, что фигуранты оказывали колоссальное сопротивление следствию. Это была серьезная борьба", - сказал Скуратов.

На уточняющий вопрос, о ком идет речь, экс-генпрокурор ответил: "Ну, разные люди. Я везде говорю: надежда умирает последней, поэтому я не собираюсь в деталях раскрывать те материалы, которые у нас есть".

Три года назад, 1 марта 2017 года, в пресс-службе Следственного комитета РФ "Интерфаксу сообщили, что оперативные мероприятия по уголовному делу об убийстве Листьева продолжаются, хотя расследование приостановлено. "Процессуально расследование приостановлено, но оперативные мероприятия по этому делу продолжаются", - сказали тогда в СКР.

Листьев был создателем и ведущим ряда популярных телепередач: "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема", "Угадай мелодию". В 1995 году Листьев стал гендиректором ОРТ. 1 марта 1995 года он был убит в подъезде своего дома в Москве.

По уголовному делу об убийстве Листьева проверялись различные версии, выяснялся образ жизни погибшего, его окружение, обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Была собрана информация о высказываниях и действиях угрожающего характера как против Листьева, так со стороны журналиста в отношении других лиц, сведения о предпринимательской деятельности и проектах журналиста, его участии в создании ряда коммерческих предприятий. По сообщениям СКР, направлялись запросы и поручения, в том числе, в зарубежные компетентные органы, исследовались взаимные обязательства Листьева и фирм, учредителем которых он являлся. Проверялась версия и о том, что убийство связано с деятельностью журналиста в должности гендиректора ОРТ.

После 11-летнего расследования установить конкретных лиц, совершивших преступление, не представилось возможным, в связи с этим 3 апреля 2006 года Генпрокуратурой предварительное следствие по уголовному было приостановлено на основании статьи 208 УПК РФ.