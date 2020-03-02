Решетников: среднегодовая инфляция в РФ в 2020г ожидается на уровне 2,6%

02.03.20 13:32

© РИА Новости. Денис Гришкин

2 марта. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз по инфляции в 2020 году на уровне 3%, при этом ее среднегодовой уровень может быть ниже и составить 2,6%, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Прогноз по росту индекса потребительских цен на 2020 год сохранен на уровне 3%, при этом надо сказать, что среднегодовой темп инфляции, который сейчас складывается, скорее всего, будет ниже даже. Мы ожидаем уровень 2,6%", - сказал он.

Министр также отметил, что смягчения денежно-кредитных условий, несмотря на несколько снижений ключевой ставки ЦБ РФ в 2019 году, по факту не произошло из-за опережающего замедления инфляции.

"Надо отметить, что техническое ужесточение бюджетной политики (недорасходование средств в 2019 году - прим. ИФ) не было компенсировано смягчением денежно-кредитной политики. Надо сказать, что Банк России неоднократно снижал ключевую ставку в прошлом году - всего на 1,5 процентного пункта, но смягчение этих денежно-кредитных условий происходило в условиях быстрого снижения инфляции, и по факту смягчения как такового не было. В результате ставки (в экономике - ИФ) оставались в режиме 3 процентных пунктов в реальном выражении", - сообщил Решетников.

Банк России в 2019 году снизил ключевую ставку пять раз - до 6,25%: четыре раза (в июне, июле, сентябре и декабре) на 25 б.п. и один раз (в октябре) на 50 б.п. В 2020 году ЦБ продолжил смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), снизив ставку в феврале на очередные 25 б.п. - до 6,0%.